Pretre il y a 8 mois

Parce que j'en avais envie...

Parce que j'aime le système Anarchy ...

Car Cyberpunk 2077...

Et tout simplement car cela m'amusait de hacker Cyberpunk avec un système Shadowrun (Et le meilleur d'entre eux en plus)

Je vous propose ma version Cyberpunk Anarchy

- Livre de base Version 1.0 - Mise à jour : 30/08/2021

- Fiche de personnage

- Fiche de personnage editable

- Fiche d'habitation et de planque

- Fiche d'habitation et de planque éditable

Arrivera dans quelques jours la fiche d'équipe et de planque, les signets et hyperlien dans le livre de base et les fichiers d'impression.

Bonne lecture, bon jeu et bon hack

Site qui regroupe tous les Hacks Anarchy ou CO sur lesquels je travaille :

- Anarchy Hack

Google sheet errata :

- Errata - Cyberpunk Anarchy