[TERRES D'ARRAN] Debout les Nains ! 05/02/2021

Après la boite Elfes… la boite Nains bien sûr !

Black Book Editions et les éditions Soleil sont ravis de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle. En mars 2021 sur la plateforme de financement participatif Game On Tabletop aura lieu une nouvelle précommande participative pour la gamme de jeu de rôle officielle des Terres d’Arran, centrée autour d’une deuxième boite d’initiation : la boite Nains.

En juin 2020, BBE proposait en précommande participative une nouvelle gamme de jeu de rôle dans l’univers formidable des Terres d’Arran, créé par Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry, et qui a donné naissance à quatre séries de bande-dessinées. Un phénomène au succès énorme : 30 tomes déjà parus pour Elfes, 19 pour Nains, 11 pour Orcs & Gobelins et 4 pour Mages. Un succès retentissant a marqué le lancement de la gamme de jeu de rôle avec plus de 1350 participants.

Livrée à temps pour les fêtes 2020 et unanimement célébrée, la boite d’initiation Elfes est aujourd'hui disponible en boutiques. Le reste des produits issus de la précommande de l'été dernier sera livré aux participants courant février.

Cette première étape terminée, il est temps d'aller de l’avant pour cette gamme Terres d’Arran particulièrement prometteuse.

La boite Nains va offrir une nouvelle porte d’entrée pour cet univers en reprenant la déclinaison suivie par la série de bandes dessinées. Cette fois, par Ygrun et Yjdad, ce sera une histoire de cognars, avec étripailles et viandars au programme ! Ecartez les marmouses, sortez les tranchoirs, préparez-vous à la torgnole et à vous faire fumer la caboche !

En clair ? Une grande aventure en quatre scénarios avec des personnages nains, les thématiques et les embrouilles de ce grand peuple des Terres d’Arran. Accompagné des règles et tout le matériel nécessaire pour jouer cette histoire.

Plus détails à venir sur les réseaux sociaux de BBE : Facebook - Twitter - Insta !

Liens

Black Book Editions : http://www.black-book-editions.fr/

Editions Soleil : https://www.editions-soleil.fr/

La première campagne de financement : https://www.gameontabletop.com/cf369/elfes-terres-d-arran-jeu-de-role.html